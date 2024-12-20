Россия будет «капать на мозги» администрации избранного президента
США Дональда Трампа по поводу возврата российской дипломатической собственности,
заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Он [вопрос дипсобственности] не может быть закрытым до тех
пор, пока мы не добьемся от властей в Вашингтоне, независимо от уходящей
администрации, от будущей администрации, возврата всех незаконно захваченных и
удерживаемых объектов дипломатической недвижимости», — сказал Рябков в интервью
«Известиям».
Он отметил, что России работала над этим, «будем работать
дальше, и мы не теряем концентрации воли на этом направлении, поэтому
американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем
им, не хочется говорить, "капать на мозги", но по факту именно так».
Всего с 2016 года США арестовали шесть российских
дипломатических объектов. Россия вступила в переговоры по их возврату, но США
вышли из них, по сути, закрыв для себя этот вопрос.