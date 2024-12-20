Песков указал на то, что у Зеленского уже не выдерживают нервы

Оскорбительные выпады в адрес в адрес мировых лидеров связаны с его эмоциональной перегрузкой, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский в грубой форме отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом, а также продолжает в резких выражениях отзываться о предложении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заключить перемирие на время рождественских праздников.

«К сожалению, у него [Зеленского] не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По мнению пресс-секретаря президента, «отсюда такое хамство — даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, между прочим». «Нервы не выдерживают», — заключил Песков.