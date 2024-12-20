Песков указал на то, что у Зеленского уже не выдерживают нервы

Оскорбительные выпады в адрес в адрес мировых лидеров
связаны с его эмоциональной перегрузкой, считает пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков.
Зеленский в грубой форме отреагировал на слова российского
лидера Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом, а также продолжает
в резких выражениях отзываться о предложении премьер-министра Венгрии Виктора
Орбана заключить перемирие на время рождественских праздников.
«К сожалению, у него [Зеленского] не получается в последнее
время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка,
неспособность собраться», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом
Зарубиным.
По мнению пресс-секретаря президента, «отсюда такое хамство —
даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, между
прочим». «Нервы не выдерживают», — заключил Песков.