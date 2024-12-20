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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина ударила ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар западными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — уточнили в российском военном ведомстве.

 По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

«Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината», — сказано в сообщении.

 

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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