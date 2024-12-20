Украина ударила ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар западными
ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, говорится в
сообщении Минобороны России.
«По подтвержденным данным, были применены шесть
оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре
крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — уточнили в российском
военном ведомстве.
По данным Минобороны
РФ, в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов
С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все
ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.
«Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В
результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината»,
— сказано в сообщении.