Украина ударила ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар западными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — уточнили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

«Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината», — сказано в сообщении.