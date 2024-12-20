Путин потребовал от ФСБ оперативно пресекать работу спецслужб

Контрразведка должна четко и системно действовать в войсках, участвующих в СВО, и оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной. Четкими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции», — сказал Путин.

Он отметил, что «в целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

По словам президента, особые требования в этой связи предъявляются и к пограничной службе ФСБ.

«Ваша задача — и дальше наращивать техническую оснащенность и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур», — указал Путин.