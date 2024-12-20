Путин потребовал от ФСБ оперативно пресекать работу спецслужб

Контрразведка должна четко и системно действовать в войсках,
участвующих в СВО, и оперативно пресекать работу иностранных спецслужб,
заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника
органов безопасности.
«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в
первую очередь военной. Четкими и системными должны быть ваши действия в
войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции», —
сказал Путин.
Он отметил, что «в целом следует оперативно пресекать работу
иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и
теракты, выявлять шпионов и предателей».
По словам президента, особые требования в этой связи
предъявляются и к пограничной службе ФСБ.
«Ваша задача — и дальше наращивать техническую оснащенность
и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и,
конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями
других силовых структур», — указал Путин.