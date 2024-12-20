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Путин потребовал от ФСБ оперативно пресекать работу спецслужб

Источник:
Sibnet.ru
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Контрразведка должна четко и системно действовать в войсках, участвующих в СВО, и оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной. Четкими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции», — сказал Путин.

Он отметил, что «в целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

По словам президента, особые требования в этой связи предъявляются и к пограничной службе ФСБ.

«Ваша задача — и дальше наращивать техническую оснащенность и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур», — указал Путин.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.