Путин после начала СВО перестал смеяться

Президент Владимир Путин признался, что за время проведения специальной военной операции почти перестал смеяться и стал меньше шутить. Об этом он заявил на прямой линии.

«Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас — для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале <...>. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал он.

Глава государства уточнил, что после начала спецоперации он стал совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить свое внимание на их решении.

Путин также подчеркнул, что решение о проведении спецоперации было вынужденным и спонтанным, без особой подготовки. По его словам, принимать его нужно было раньше.