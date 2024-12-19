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Путин после начала СВО перестал смеяться

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин признался, что за время проведения специальной военной операции почти перестал смеяться и стал меньше шутить. Об этом он заявил на прямой линии.

«Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас — для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале <...>. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал он.

Глава государства уточнил, что после начала спецоперации он стал совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить свое внимание на их решении.

Путин также подчеркнул, что решение о проведении спецоперации было вынужденным и спонтанным, без особой подготовки. По его словам, принимать его нужно было раньше.

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Политика #Россия #Мир
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