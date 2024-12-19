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Путин отверг временное перемирие с Киевом

Источник:
Sibnet.ru
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России нужно не перемирие, а долгосрочный мир с Украиной, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос — как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать», — сказал Путин.

Он уточнил, что длительный период перемирия даст возможность противнику заняться подготовкой вооруженных сил, а также укреплением личного состава.

Российский лидер также рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие на Украине на несколько дней. Путин отметил, что он не отказывался от этого предложения, однако Киев его отверг.

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Политика #Россия #Мир #Конфликты
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