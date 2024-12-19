Роскомнадзор зафиксировал утечку 680 млн записей о россиянах

Более 680 миллионов записей о россиянах утекли в результате раскрытия баз персональных данных в 2024 году, говорится в сообщении Роскомнадзора.

«Закон, подписанный в конце ноября, ужесточает наказание за утечку персональных данных. За 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 680 миллионов записей», — сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных.

По словам руководителя ведомства Андрея Липова, РКН обсуждает с профильными министерствами «необходимость вводить отраслевые стандарты обработки ПД, проводить ревизии правовых основ для их сбора».