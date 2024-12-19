Путин согласился на мирные соглашения с любыми властями в Киеве

Россия готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями на Украине, включая Владимира Зеленского, заявил президент Владимир Путин на прямой линии.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал российский лидер.

По словам Путина, украинские власти могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, однако Россия будет подписывать мирные соглашения только с теми, кто является легитимным.

По оценке президента России, в настоящее время легитимной властью на Украине является Верховная Рада и председатель Рады.