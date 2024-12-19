НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин согласился на мирные соглашения с любыми властями в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
216 1

Россия готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями на Украине, включая Владимира Зеленского, заявил президент Владимир Путин на прямой линии.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал российский лидер.

По словам Путина, украинские власти могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, однако Россия будет подписывать мирные соглашения только с теми, кто является легитимным.

По оценке президента России, в настоящее время легитимной властью на Украине является Верховная Рада и председатель Рады.

Еще по теме
Путин прокомментировал замедление YouTube
Президент пообещал продолжение переноса крупных компаний из Москвы
Путин назвал причины роста цен на продукты
Более 2 миллионов обращений поступило к прямой линии с Путиным
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Обсуждение (1)
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
33
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
24
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом