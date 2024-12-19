Экс-замминистра обороны Булгакова обвинили в создании ОПГ

Следствие утверждает, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу для хищения средств.

«Расследованием установлено, что Булгаков... с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан… а также неустановленных лиц»,— приводит РИА Новости материалы дела.

Басманный суд Москвы ранее продлил Булгаковы срок пребывания под стражей до 25 марта. Также продлен арест других фигурантов дела — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и военного пенсионера Геннадия Селезнева.

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Накануне Басманный суд Москвы продлил генералу срок пребывания под стражей до 25 марта.