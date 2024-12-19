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Экс-замминистра обороны Булгакова обвинили в создании ОПГ

Источник:
РИА Новости
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Следствие утверждает, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу для хищения средств.

«Расследованием установлено, что Булгаков... с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан… а также неустановленных лиц»,— приводит РИА Новости материалы дела.

Басманный суд Москвы ранее продлил Булгаковы срок пребывания под стражей до 25 марта. Также продлен арест других фигурантов дела — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и военного пенсионера Геннадия Селезнева.

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Накануне Басманный суд Москвы продлил генералу срок пребывания под стражей до 25 марта.

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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.