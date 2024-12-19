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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Марсианский город предложили построить из крови и пота

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые нашли самый подходящий стройматериал для возведения города на Марсе — им стал «звездный цемент» с включением биологических жидкостей астронавтов. Для этого инженеры изучили все доступное на Красной планете сырье.

Всего исследователи рассмотрели 11 вариантов стройматериала для будущей земной колонии на Марсе. В итоге лучшим вариантом был назвал серобетон — композитный материал, который на Земле делают из гравия и песка. В нем используется сера — она служит связующим веществом.

При этом для получения оптимальных свойств строительного сырья ученые предложили использовать для его изготовления биологический материал — пот, слезы и даже мочу человеческого организма, пишет издание Acta Astronautica.

Инженеры позаимствовали эту идею у древних римлян, которые использовали кровь животных для повышения прочности строительных растворов. На Марсе для этого можно было бы использовать небольшое количество человеческой крови.

Донорами могли бы стать астронавты, выступающие строителями колонии. Никакой опасности для их здоровья это представлять не будет — для создания связующего компонента достаточно микроскопического количества крови.

Тема: Человек и космос
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