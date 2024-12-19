Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил западным экспертам, сомневающимся в эффективности новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Российский лидер предложил провести эксперимент. «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века», — сказал Путин.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — добавил президент России.

По его словам, шансов легко сбить или уничтожить «Орешник» нет. «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты», — пояснил Путин.