НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин предложил ради эксперимента ударить «Орешником» по Киеву

Источник:
Sibnet.ru
240 3

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил западным экспертам, сомневающимся в эффективности новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Российский лидер предложил провести эксперимент. «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века», — сказал Путин.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — добавил президент России.

По его словам, шансов легко сбить или уничтожить «Орешник» нет. «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты», — пояснил Путин.

Тема: Военная операция на Украине
Путин заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне СВО
Орбан потребовал от Зеленского дать ответ по перемирию
Спецпосланник Трампа по Украине осудил убийство генерала Кириллова
Генштаб назвал безвозвратные потери Украины
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Обсуждение (3)
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
33
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
24
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом