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Ученые измерили скорость человеческой мысли

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Калифорнийского технологического института количественно определили скорость человеческого мышления, она составила 10 бит в секунду.

При этом сенсорные системы организма собирают данные об окружающей среде со скоростью 1 триллион бит в секунду, что в 100 миллионов раз быстрее мыслительных процессов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом MedicalXpress.

Бит — базовая единица информации в вычислительной технике. Например, типичное соединение Wi-Fi может обрабатывать 50 миллионов бит в секунду. Таким образом, мозг обрабатывает лишь ничтожную часть от всего, что воспринимают наши органы чувств.

В мозге в целом насчитывается свыше 85 миллиардов нейронов, треть которых отвечает за высшее мышление. Каждый нейрон способен передавать более 10 бит информации в секунду, однако этого не происходит.

Таким образом, возникает парадокс, который авторы исследования предлагают учитывать в будущих работах. Причина такого явления заключается в эволюционных ограничениях, предполагают ученые.

У самых ранних организмов с нервной системой мозг служил прежде всего для навигации — поиска пищи и избегания опасности. Эволюционировав из этих «навигационных» систем, мозг сохранил способность следовать только одному «мысленному маршруту» за раз.

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