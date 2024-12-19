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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне специальной военной операции.

«Ситуация на СВО меняется кардинально, продвижение идет по всей линии фронта. Российские бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Каждый день», — отметил Путин.

По его словам, «Россия все ближе к решению задач СВО». «Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин на фоне копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
Владимир Путин на фоне копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
Фото: © пресс-служба Кремля

Путин попросил развернуть копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. «Будем считать, что это знамя представляет все боевые знамена наших бойцов», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
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rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!