Путин заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне специальной военной операции.

«Ситуация на СВО меняется кардинально, продвижение идет по всей линии фронта. Российские бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Каждый день», — отметил Путин.

По его словам, «Россия все ближе к решению задач СВО». «Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин на фоне копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Фото: © пресс-служба Кремля

Путин попросил развернуть копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. «Будем считать, что это знамя представляет все боевые знамена наших бойцов», — сказал он.