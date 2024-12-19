Кристина Агилера отметила 44-летие снимком топлес

Певица Кристина Агилера снялась топлес в честь своего Дня рождения, артистке исполнилось 44 года.

«Костюм в честь Дня рождения №44», — подписала фото Агилера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наряд певицы состоял из кожаных микрошорт, босоножек на каблуке и кепи. Грудь она прикрыла рукой.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Обладательница шести премий «Грэмми», одной «Латинской премии Грэмми» и звезды на Голливудской «Аллее славы».