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Кристина Агилера отметила 44-летие снимком топлес

Источник:
Sibnet.ru
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Кристина Агилера
Фото: © @xtina

Певица Кристина Агилера снялась топлес в честь своего Дня рождения, артистке исполнилось 44 года.

«Костюм в честь Дня рождения №44», — подписала фото Агилера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наряд певицы состоял из кожаных микрошорт, босоножек на каблуке и кепи. Грудь она прикрыла рукой.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Обладательница шести премий «Грэмми», одной «Латинской премии Грэмми» и звезды на Голливудской «Аллее славы».

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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.