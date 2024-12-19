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ChatGPT получил собственный номер телефона

Источник:
Sibnet.ru
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Компания OpenAI представила новую функцию, которая позволяет пользователям общаться с ChatGPT по телефону.

Теперь любой желающий в США может позвонить и поговорить с чат-ботом в режиме Advanced Voice Mode по номеру 1-800-ChatGPT. Для использования телефонного доступа не требуется учетная запись OpenAI, хотя время разговора будет ограничено 15 минутами.

Функциональность почти идентична использованию AVM на мобильном устройстве. Звонящий сможет задать вопрос, попросить перевести речь или рассказать анекдот, сообщается в официальном блоге разработчиков.

«Цель OpenAI — сделать искусственный общий интеллект полезным для всего человечества, и частью этого является сделать его как можно более доступным для как можно большего числа людей», — отметил главный директор по продукту Кевин Вейл.

OpenAI последовательно расширяет доступность своего чат-бота. Первоначально доступный только через веб-сайт, теперь ChatGPT доступен в качестве настольного приложения для Apple и Windows, а также на устройствах iOS и Android.

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Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!