Генпрокурор доложил Путину о «больших нарушениях» в образовании

Генеральная прокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора, о ситуации доложено президенту Владимиру Путину, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

«Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют. Учебники — это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», — цитирует Краснова РИА Новости.

По словам генпрокурора, он внес акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы дети учились по актуальным пособиям. «Так нельзя менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок», — подчеркнул Краснов.

Генпрокурор, только в этом году прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлекли к ответственности порядка 2 тысяч должностных лиц за то, что они «не могут систематизировать учебный процесс».

«О результатах этих проверок масштабных мной проинформирован глава нашего государства Владимир Путин», — заключил Краснов.