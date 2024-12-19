Купленную в магазине зелень нужно тщательно мыть, но стоит взять равно столько, сколько планируется использовать, сообщила биолог Елизавета Тихонова.

«Зелень может обрабатываться антибиотиками или содержать остатки питательного раствора для более длительного хранения, ее рекомендуется тщательно мыть в теплой воде, можно с мылом», — цитирует Тихонову «Роскачество».

По словам биолога, зелень можно замачивать на 15–20 минут, если ее планируется есть в сыром виде, без термообработки.

Мыть сразу весь пучок специалист не рекомендует. Это приведет к повреждению оболочки растения, и зелень быстро увянет и потеряет вкусовые свойства.

Зелень желательно хранить в холодильнике. Там она сохранит свойства до семи суток при температуре от 0 до 2 градусов. Можно оставить пучок в фасовочной пленке, а можно переложить в контейнер, чтобы снизить доступ кислорода.