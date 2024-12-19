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Более 2 миллионов обращений поступило к прямой линии с Путиным

Источник:
ТАСС
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Штаб Народного фронта в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет в совмещенном формате, принял уже более 2 миллионов обращений граждан к президенту России.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, открыт для приема заявок 12-й день. Всего на текущий момент было принято и обработано 2 003 165 обращений в различных форматах, рассказали ТАСС в штабе.

Согласно статистике, наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр — граждане позвонили на прямую линию 1 107 549 раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило 477 272.

Более 232 тысячи граждан предпочли оставить свои заявки в «Одноклассники» и «ВКонтакте». Через мобильное приложение «Москва — Путину» было отправлено 53 304 писем, а через одноименный сайт - 132 154 обращений.

В 2023 году в штаб Народного фронта поступило свыше 2 миллионов 840 тысяч обращений к президенту РФ в различных форматах.

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