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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появились данные о сроках запуска производства УАЗов на Кубе

Источник:
Sibnet.ru
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Производство автомобилей УАЗ на Кубе планируют начать в феврале 2025 года. Сейчас кубинская сторона завершает подготовку сборочной площадки.

«Первая партия сборочного оборудования уже перемещена в цех, в январе планируется его монтаж, доставка первых сборочных машинокомплектов. В феврале следующего года после проверки и настройки оборудования планируется запуск производства», — сообщил источник «Известий» на Ульяновском автозаводе.

По его словам, первые заказы на машины, собранные на Кубе, уже получены.

В республике собираются производить УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» из российских машинокомплектов.

У Кубы есть опыт сборки ГАЗ и «Урал», сборочные линии запустили в 2018 году.

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