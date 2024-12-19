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Борщевой набор резко подорожал в России

Источник:
«Газете.ру»
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Борщевой набор в России по сравнению с 2022 годом подорожал почти на 40%, сообщила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.

«За последние три года наблюдался рост средней стоимости борщевого набора, в который входят курица, картофель, капуста, лук, морковь, свекла, лук и чеснок», — рассказала Степанычева в интервью.

По ее словам, в среднем по России «данный показатель к концу текущего года составил 210,96 рубля, что выше показателей 2023 и 2022 года на 20,23% и 38,84% соответственно».

Основной фактор роста стоимости борщевого набора – рост цен на картофель, который за последний год составил 93,8%. Стоимость куриного мяса за указанный период также возросла, но рост был менее выраженным и составил 7,9%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024 года составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ, который ожидал уровень инфляции по итогам года в пределах 8–8,5%.

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Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!