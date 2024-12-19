Борщевой набор резко подорожал в России

Борщевой набор в России по сравнению с 2022 годом подорожал
почти на 40%, сообщила доцент кафедры экономической теории и поведенческой
экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.
«За последние три года наблюдался рост средней стоимости
борщевого набора, в который входят курица, картофель, капуста, лук, морковь,
свекла, лук и чеснок», — рассказала Степанычева в интервью.
По ее словам, в среднем по России «данный показатель к концу
текущего года составил 210,96 рубля, что выше показателей 2023 и 2022 года на
20,23% и 38,84% соответственно».
Основной фактор роста стоимости борщевого набора – рост цен
на картофель, который за последний год составил 93,8%. Стоимость куриного мяса
за указанный период также возросла, но рост был менее выраженным и составил
7,9%.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024
года составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ, который ожидал уровень инфляции по
итогам года в пределах 8–8,5%.