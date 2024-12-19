Европа задумалась об отправке на Украину 100 тыс. военных

Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня воинского контингента, численность которого может составить до 100 тысяч военнослужащих.

Основу контингента может сформировать коалиция из пяти-восьми стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Британию и Польшу, пишет Reuters со ссылкой на европейских и украинских чиновников. По оценкам экспертов, войска могут насчитывать от 40 до 100 тысяч человек.

Источники отмечают, что европейские страны пока не определились с тем, будет ли это миротворческий контингент, обеспечивающий соблюдение режима прекращения огня, или «силы сдерживания» для сдерживания России.

Власти Италии выступают за миротворческий характер миссии, в то время как Франция и Украина настаивают на «сдерживании».