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Эксперт спрогнозировал срок снижения ключевой ставки

Источник:
«Известия»
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Банк России может начать снижать ставку уже в I квартале 2025 года после замедления инфляции, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас все говорит о том, что Банк России взял ситуацию под контроль, он дает сигнал рынку, что несмотря на последствия повышения ключевой ставки, ЦБ будет проводить жесткую кредитную политику», — сказал Аксаков в интервью «Известиям».

Но, по его словам, инфляция скоро начнет снижаться. Это связано с тем, что после возникновения проблем с импортом товаров многим предприятиям требовалось время, что перенастроить свои процессы и наладить новое производство.

Сейчас они уже постепенно запускаются, и это будет вести к насыщению рынка. Бизнес также успел лучше наладить поставки товаров из-за рубежа, которые сами не производим в необходимом количестве, отметил Аксаков.

«По моим оценкам, в первой половине 2025 года ЦБ может опустить ставку до 17%», — отметил Аксаков.

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rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

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