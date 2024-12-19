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Танцовщик Сергей Полунин объявил об эмиграции из России

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Полунин
Фото: © телеграм-канал Сергея Полунина

Артист балета Сергей Полунин сообщил, что собирается уехать из России вместе с семьей, но пока не определился куда именно.

«Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал Полунин в телеграм-канале.

Танцовщик отметил, что Россия стала для него домом на многие годы, он создал здесь множество фантастических спектаклей.

«А главное, я встретил Елену (супруга Сергея Полунина — олимпийская чемпионка 2014 года по танцам на льду Елена Ильиных), и мы сыграли свадьбу в России. У нас тут родился младший сын Эра», — написал артист.

Полунин родился в Херсоне и вырос на Украине. В 19 лет стал самым молодым премьером Королевского балета в Лондоне. В Россию приехал в 2012 году, после того как его не приглашали ни американские, ни европейские театры на фоне слухов о скандальных вечеринках.

Здесь стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также одновременно постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в Севастополе в качестве исполняющего обязанности ректора.

У Полунина есть три татуировки с изображением российского президента Владимира Путина и одна с гербом Украины.

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Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!