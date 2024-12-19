Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен однозначно ответить на предложение о прекращение огня с Россией на период Рождества, которое все еще остается в силе.

«Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», — приводит ТАСС заявление Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что «не поддастся на провокации» в связи с попытками Зеленского высмеять его миротворческую инициативу.

Эта инициатива была выдвинута премьер-министром Венгрии 11 декабря в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан предложил в период Рождества установить прекращение огня и произвести масштабный обмен пленными между Россией и Украиной.

Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы «давить» на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки «пусть себе оставит».