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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан потребовал от Зеленского дать ответ по перемирию

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен однозначно ответить на предложение о прекращение огня с Россией на период Рождества, которое все еще остается в силе.

«Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», — приводит ТАСС заявление Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что «не поддастся на провокации» в связи с попытками Зеленского высмеять его миротворческую инициативу.

Эта инициатива была выдвинута премьер-министром Венгрии 11 декабря в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан предложил в период Рождества установить прекращение огня и произвести масштабный обмен пленными между Россией и Украиной.

Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы «давить» на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки «пусть себе оставит».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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