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Спецпосланник Трампа по Украине осудил убийство генерала Кириллова

Источник:
ТАСС
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Убийство генерала Игоря Кириллова нарушает правила ведения войны и является неразумным, заявил спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Есть правила войны, и есть вещи, которые просто не делают. Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя, не убиваете гражданских лиц. А когда вы убиваете офицеров высшего командного состава, адмиралов или генералов в их родных городах — это выходит за рамки. Я не думаю, что это разумный шаг», — цитирует ТАСС заявление Келлога.

Спецпосланник подчеркнул, что такие действия не соответствуют установленным нормам ведения войны и подрывают их принципы.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник.

ФСБ задержала исполнителя убийства — гражданина Узбекистана. Он сообщил, что был «завербован украинскими спецслужбами». За совершение убийства ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!