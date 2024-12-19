Спецпосланник Трампа по Украине осудил убийство генерала Кириллова

Убийство генерала Игоря Кириллова нарушает правила ведения
войны и является неразумным, заявил спецпосланник по Украине избранного президента
США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Есть правила войны, и есть вещи, которые просто не делают.
Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя, не убиваете гражданских
лиц. А когда вы убиваете офицеров высшего командного состава, адмиралов или
генералов в их родных городах — это выходит за рамки. Я не думаю, что это
разумный шаг», — цитирует ТАСС заявление Келлога.
Спецпосланник подчеркнул, что такие действия не
соответствуют установленным нормам ведения войны и подрывают их принципы.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел
взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник.
ФСБ задержала исполнителя убийства — гражданина Узбекистана.
Он сообщил, что был «завербован украинскими спецслужбами». За совершение
убийства ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.