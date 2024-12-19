Спецпосланник Трампа по Украине осудил убийство генерала Кириллова

Убийство генерала Игоря Кириллова нарушает правила ведения войны и является неразумным, заявил спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Есть правила войны, и есть вещи, которые просто не делают. Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя, не убиваете гражданских лиц. А когда вы убиваете офицеров высшего командного состава, адмиралов или генералов в их родных городах — это выходит за рамки. Я не думаю, что это разумный шаг», — цитирует ТАСС заявление Келлога.

Спецпосланник подчеркнул, что такие действия не соответствуют установленным нормам ведения войны и подрывают их принципы.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник.

ФСБ задержала исполнителя убийства — гражданина Узбекистана. Он сообщил, что был «завербован украинскими спецслужбами». За совершение убийства ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

