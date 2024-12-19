Два человека погибли при столкновении поездов в Мурманской области

Два человека погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава произошло в среду, 18 декабря на станции Княжая. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Женщина скончалась при транспортировке в больницу после аварии. Еще один пассажир умер после госпитализации, написал Чибис в своем телеграм-канале.

«Самый главный вопрос — это оказание медицинской помощи всем пострадавшим. За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи», — уточнил губернатор.

По его словам основная часть пассажиров продолжила следование в Санкт-Петербург на поезде. Большинство из тех, кто находился в пункте временного размещения, отправились домой на специальном транспорте.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава произошло в среду, 18 декабря на станции Княжая. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.