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Два человека погибли при столкновении поездов в Мурманской области

Источник:
Sibnet.ru
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Два человека погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава произошло в среду, 18 декабря на станции Княжая. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Женщина скончалась при транспортировке в больницу после аварии. Еще один пассажир умер после госпитализации, написал Чибис в своем телеграм-канале.

«Самый главный вопрос — это оказание медицинской помощи всем пострадавшим. За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи», — уточнил губернатор.

По его словам основная часть пассажиров продолжила следование в Санкт-Петербург на поезде. Большинство из тех, кто находился в пункте временного размещения, отправились домой на специальном транспорте.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава произошло в среду, 18 декабря на станции Княжая. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.


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rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!