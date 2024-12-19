Фильм «Елки 11» с Нагиевым и Минекаевым вышли в прокат

Дмитрий Нагиев и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») стали главными героями 11-й части новогоднего фильма «Елки», который стартовал в прокате в четверг, 19 декабря.

В «Елках 11» судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.

Франшиза «Елки» стартовала в 2010 году. Во всех 11 частях проекта основой сюжета стало объединение героев из разных уголков страны, а действие разворачивается в канун нового года.

На протяжении долгих лет главными героями «Елок» были персонажи Сергея Светлакова и Ивана Урганта. В 11х «Елках», кроме Нагиева и Минекаева, снялись звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков, Валентина Мазунина, Михаил Трухин.