Путин проведет прямую линию

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится в четверг, 19 декабря. Она объединит прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию.

Начало мероприятия — в 12.00 по московскому времени. Прием вопросов для прямой линии будет продолжаться вплоть до окончания программы. В настоящее время их число превысило 1,5 миллиона.

Транслировать прямую линию российского лидера будут в прямом эфире телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Также трансляция будет вестись в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Мероприятие не ограничено по времени. По длительности «Итоги года с Владимиром Путиным» обычно занимают около четырех часов. В среднем глава государства успевает ответить примерно на 70 вопросов.

Самый простой способ задать вопрос президенту — в любое время до прямой линии позвонить по номеру 8-800-200-40-40, звонок бесплатный.