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Физики назвали самую универсальную единицу измерения

Источник:
Sibnet.ru
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Для измерения всех наблюдаемых явлений во Вселенной достаточно использовать единственную единицу измерения — секунду, к такому выводу пришла группа физиков из Бразилии.

Сейчас Международная система единиц использует семь основных единиц: метр, килограмм, секунду, люмен, ампер, кельвин, моль и кандела. При этом исследователями уже несколько лет ведется дискуссия, сколько фундаментальных констант нужно для описания Вселенной.

Новое исследование бразильских ученых предлагает решение этого спора. Согласно проведенному анализу, в релятивистском пространстве-времени все физические величины можно выразить через секунду, говорится в статье специалистов, опубликованной Scientific Reports.

В отличие от классической механики, где для измерения нужны как минимум линейка и часы, релятивистская физика объединяет пространство и время, что позволяет использовать только одну единицу измерения.

Для получения всех значений достаточно высокоточных часов — например, атомных, в которых секунда определяется через количество колебаний излучения атома цезия-133. При этом через данную величину можно описать любые наблюдаемые процессы Вселенной.

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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.