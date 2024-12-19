Физики назвали самую универсальную единицу измерения

Для измерения всех наблюдаемых явлений во Вселенной достаточно использовать единственную единицу измерения — секунду, к такому выводу пришла группа физиков из Бразилии.

Сейчас Международная система единиц использует семь основных единиц: метр, килограмм, секунду, люмен, ампер, кельвин, моль и кандела. При этом исследователями уже несколько лет ведется дискуссия, сколько фундаментальных констант нужно для описания Вселенной.

Новое исследование бразильских ученых предлагает решение этого спора. Согласно проведенному анализу, в релятивистском пространстве-времени все физические величины можно выразить через секунду, говорится в статье специалистов, опубликованной Scientific Reports.

В отличие от классической механики, где для измерения нужны как минимум линейка и часы, релятивистская физика объединяет пространство и время, что позволяет использовать только одну единицу измерения.

Для получения всех значений достаточно высокоточных часов — например, атомных, в которых секунда определяется через количество колебаний излучения атома цезия-133. При этом через данную величину можно описать любые наблюдаемые процессы Вселенной.