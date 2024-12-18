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Эпидемия «легкого ковида» захлестнула Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Эпидемия «легкого ковида» захлестнула Россию — заболевшие жалуются на необычную ОРВИ, которая не вызывает стандартных для простуды симптомов.

Основные признаки заболевания — вялость, головная боль, ломота в теле, при этом отсутствуют насморк и кашель, а также боль в горле. Температура тела повышается незначительно — максимум до 37,5 градуса, пишет телеграм-канал Shot.

Первые случаи необычной инфекции были зафиксированы в середине ноября. При этом все заразившиеся отмечают, что ранее общались с человеком, у которого были аналогичные симптомы.

Острая фаза «легкого ковида» длится до пяти дней, однако состояние усталости потом сохраняется до двух недель. У некоторых переболевших впоследствии наблюдается стойкая охриплость голоса.

Комментируя сообщение, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что «легкий ковид» является сезонной вирусной инфекцией.

«Сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Возбудителей этих инфекций — более 250, начиная от риновирусов и заканчивая коронавирусом и вирусом гриппа», — цитирует специалиста РИА Новости.

Горелов напомнил, что без лабораторного тестирования невозможно точно сказать, что именно представляет собой болезнь — это может быть штамм коронавируса, разновидность гриппа или иная вирусная инфекция.

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