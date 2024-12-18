Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Мурманской области, сообщает региональная прокуратура.

Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Столкновение произошло на территории станции Княжая, пассажирский поезд сошел с рельсов, три вагона опрокинулись.

По предварительным данным, при столкновении поездов пострадали восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По информации РЖД, всего в пассажирском поезде находились 326 пассажиров.

Основная версия причины инцидента — поломка грузового поезда. У него произошел излом токоприемника. Состав закрепили, однако через некоторое время у него отказали тормоза и он выкатился на другой путь.

По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Начато расследование.