НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб назвал безвозвратные потери Украины

Источник:
Sibnet.ru
359 5

Безвозвратные потери ВСУ с начала спецоперации на Украине превысили 365 тысяч человек, следует из материалов к докладу начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

В инфографике указано, что общие потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек убитыми и ранеными, при этом более 365 тысяч относятся к безвозвратным потерям — то есть убитым.

При этом российская армия уничтожила 650 самолетов противника, 283 вертолета, около 20 тысяч танков и бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, около 600 зенитно-ракетных комплексов, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня.

Отдельно начальник Генштаба рассказал о потерях ВСУ в Курской области. Там Киев лишился более 42 тысяч солдат, бои в российском регионе продолжаются.

Всего в этом году российские войска освободили более 190 населенных пунктов, а также взяли под контроль около 4,5 тысячи квадратных километров территории.

Тема: Военная операция на Украине
МИД России заявил о применении ВСУ боеприпасов с белым фосфором
Захарова усомнилась в непричастности США к убийству Кириллова
США признали успехи российской армии в зоне СВО
Трамп призвал Зеленского к соглашению о завершении конфликта
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....