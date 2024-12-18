Безвозвратные потери ВСУ с начала спецоперации на Украине превысили 365 тысяч человек, следует из материалов к докладу начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

В инфографике указано, что общие потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек убитыми и ранеными, при этом более 365 тысяч относятся к безвозвратным потерям — то есть убитым.

При этом российская армия уничтожила 650 самолетов противника, 283 вертолета, около 20 тысяч танков и бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, около 600 зенитно-ракетных комплексов, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня.

Отдельно начальник Генштаба рассказал о потерях ВСУ в Курской области. Там Киев лишился более 42 тысяч солдат, бои в российском регионе продолжаются.

Всего в этом году российские войска освободили более 190 населенных пунктов, а также взяли под контроль около 4,5 тысячи квадратных километров территории.