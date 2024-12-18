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Google анонсировала необычный генератор изображений Whisk

Источник:
Sibnet.ru
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Google представила нейросеть Whisk, которая может генерировать картинки, основываясь на других изображениях, сообщается в официальном блоге корпорации.

Пользователи смогут загрузить собственные изображения в качестве образцов основной темы, стиля и сцены. При этом можно обойтись без необходимости текстовых формулировок при формировании запроса.

Однако возможность ввести текстовый запрос все-таки есть — она нужна, если полученный результат требуется улучшить, отредактировать и дополнить. После этого работу нейросети можно будет скачать.

Разработчики Google считают, что Whisk подойдет для создания быстрого эскиза, а не точечного редактирования. При этом отмечается, что нейросеть может неверно истолковать запрос, поэтому для пользователей оставлена возможность редактировать визуальные подсказки.

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rumatam

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Uynachalnica

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Twilight88

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Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....