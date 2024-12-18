Google анонсировала необычный генератор изображений Whisk

Google представила нейросеть Whisk, которая может генерировать картинки, основываясь на других изображениях, сообщается в официальном блоге корпорации.

Пользователи смогут загрузить собственные изображения в качестве образцов основной темы, стиля и сцены. При этом можно обойтись без необходимости текстовых формулировок при формировании запроса.

Однако возможность ввести текстовый запрос все-таки есть — она нужна, если полученный результат требуется улучшить, отредактировать и дополнить. После этого работу нейросети можно будет скачать.

Разработчики Google считают, что Whisk подойдет для создания быстрого эскиза, а не точечного редактирования. При этом отмечается, что нейросеть может неверно истолковать запрос, поэтому для пользователей оставлена возможность редактировать визуальные подсказки.