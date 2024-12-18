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Китай запустил альтернативу Bluetooth под названием Star Flash

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские производители начали продавать потребительскую электронику с поддержкой нового стандарта связи Star Flash.

Новый стандарт стал частью инициативы Китая по снижению зависимости от иностранных технологий. За развитие Star Flash отвечает SparkLink Alliance, в который входят крупнейшие китайские компании, пишет Tom's Hardware.

В частности, поддержку Star Flash получили универсальные пульты дистанционного управления. Такие пульты должны автоматически определять целевое устройство и устанавливать с ним надежное соединение, а также обеспечивать возможность голосового управления техникой.

Среди преимуществ Star Flash — использование сетей 5G, поддержка нескольких одновременно подключенных устройств, низкое энергопотребление и возможность передавать стереозвук без потерь, что актуально для беспроводных наушников и колонок.

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