Китай запустил альтернативу Bluetooth под названием Star Flash

Китайские производители начали продавать потребительскую электронику с поддержкой нового стандарта связи Star Flash.

Новый стандарт стал частью инициативы Китая по снижению зависимости от иностранных технологий. За развитие Star Flash отвечает SparkLink Alliance, в который входят крупнейшие китайские компании, пишет Tom's Hardware.

В частности, поддержку Star Flash получили универсальные пульты дистанционного управления. Такие пульты должны автоматически определять целевое устройство и устанавливать с ним надежное соединение, а также обеспечивать возможность голосового управления техникой.

Среди преимуществ Star Flash — использование сетей 5G, поддержка нескольких одновременно подключенных устройств, низкое энергопотребление и возможность передавать стереозвук без потерь, что актуально для беспроводных наушников и колонок.