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Android 16 улучшит качество фотографий

Источник:
Sibnet.ru
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Операционная система Android 16 получит функцию Night Mode Indicator API, которая сделает мобильные фотографии более четкими и естественными при плохом освещении, сообщается в блоге разработчиков.

Night Mode Indicator API создана для улучшения взаимодействия камеры и приложений. Она анализирует освещение сцены, что позволяет приложениям для фотографирования автоматически активировать ночной режим только там, где это действительно необходимо.

При этом Night Mode Indicator API не только помогает включать ночной режим, но и предлагает более детальную настройку работы камеры. Например, приложения смогут корректировать параметры съемки в реальном времени, адаптируясь к изменяющимся условиям.

На стартовом этапе функция будет доступна на моделях Google Pixel от шестой версии и выше, а также на Samsung Galaxy S24 Ultra, Flip 6 и Fold 6. Однако Google обещает расширить список устройств с поддержкой улучшенного ночного режима.

Ожидается, что Android 16 будет выпущен летом 2025 года. Но разработчики смогут интегрировать новую функцию раньше, что ускорит ее появление в популярных приложениях.

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