Вселенная навечно «запоминает» погибшие звезды

Вселенная запоминает умершие звезды, выяснили астрономы. Соответствующая информация сохраняется в виде так называемых гравитационных волн — колебаний ткани пространстве-времени, которые распространяются вокруг источника.

На финальном этапе массивные звезды коллапсируют — либо в сверхплотный сгусток субатомных частиц (нейтронную звезду), либо в сингулярность (черную дыру). В этот момент звезда взрывается сверхновой.

В результате по космосу распространяются гравитационные волны. Такая «рябь» на ткани Вселенной сохраняется навеки, то есть в космическом пространстве возникает некий эффект памяти, говорится в статье исследователей, опубликованной Physical Review Letters.

Открытие позволит «считывать» память Вселенной о коллапсирующих звездных ядрах с массой до 25 солнечных в радиусе более 30 тысяч световых лет вокруг Солнечной системы, отмечают астрономы.