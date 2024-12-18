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Вселенная навечно «запоминает» погибшие звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Вселенная запоминает умершие звезды, выяснили астрономы. Соответствующая информация сохраняется в виде так называемых гравитационных волн — колебаний ткани пространстве-времени, которые распространяются вокруг источника.

На финальном этапе массивные звезды коллапсируют — либо в сверхплотный сгусток субатомных частиц (нейтронную звезду), либо в сингулярность (черную дыру). В этот момент звезда взрывается сверхновой.

В результате по космосу распространяются гравитационные волны. Такая «рябь» на ткани Вселенной сохраняется навеки, то есть в космическом пространстве возникает некий эффект памяти, говорится в статье исследователей, опубликованной Physical Review Letters.

Открытие позволит «считывать» память Вселенной о коллапсирующих звездных ядрах с массой до 25 солнечных в радиусе более 30 тысяч световых лет вокруг Солнечной системы, отмечают астрономы.

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