Клиентам оператора T2 представили новогодние активности

Мобильный оператор T2, принадлежащий Ростелекому, внедрил новогодние эмодзи в название своей сети, которые теперь отображаются на экранах смартфонов пользователей, сообщает пресс-служба компании.

Среди символики — новогодние елки, Дед Мороз, хлопушки и другие атрибуты зимних торжеств. В ближайшее время они появятся у всех пользователей. Отмечается, что такие украшения ранее не применялись ни одним оператором мобильной связи в мире.

В поддержку зимнего обновления программы лояльности «Больше» Т2 запустил активность, взяв за основу классическую игру в змейку. Перед началом игры клиент может выбрать имя и образ символа года.

Продвигаясь по улицам футуристического города, игроки управляют своим персонажем, собирая украшения для новогодней елки. При каждом собранном элементе змейка ускоряется, превращая елку в более нарядную.

Собирая подарки, игроки могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие бонусы. Самые активные игроки, попавшие топ рейтинга, поучаствуют в еженедельном розыгрыше призов от Tecno.