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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Мобильное приложение Ростелекома получило масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком выпустил обновленную версию фирменного мобильного приложения, которым пользуются клиенты домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов, сообщает пресс-служба оператора.

Разработчики назвали обновление «самым масштабным» за все время существования. В новой версии добавлено сквозное нижнее меню, которое обеспечивает быстрый доступ к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.

На главный экран вынесено больше полезной информации — в частности, тарифы, подписки и опции, а также отображение остатков по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда виден актуальный остаток минут, гигабайт и SMS.

Упрощен процесс оплаты, добавлена поддержка SberPay, за счет чего пополнять счет стало удобнее. Отмечается, что в настоящее время в мобильном приложении клиентам доступно более 130 разных операций.

В новую версию приложения также добавлена опция бесплатной проверки утечек данных пользователя на сторонних ресурсах. Пользователи могут в любой момент узнать, какая личная информация попала в открытый доступ.

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