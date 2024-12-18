Мобильное приложение Ростелекома получило масштабное обновление

Ростелеком выпустил обновленную версию фирменного мобильного приложения, которым пользуются клиенты домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов, сообщает пресс-служба оператора.

Разработчики назвали обновление «самым масштабным» за все время существования. В новой версии добавлено сквозное нижнее меню, которое обеспечивает быстрый доступ к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.

На главный экран вынесено больше полезной информации — в частности, тарифы, подписки и опции, а также отображение остатков по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда виден актуальный остаток минут, гигабайт и SMS.

Упрощен процесс оплаты, добавлена поддержка SberPay, за счет чего пополнять счет стало удобнее. Отмечается, что в настоящее время в мобильном приложении клиентам доступно более 130 разных операций.

В новую версию приложения также добавлена опция бесплатной проверки утечек данных пользователя на сторонних ресурсах. Пользователи могут в любой момент узнать, какая личная информация попала в открытый доступ.