Российского футболиста шокировали цены на продукты

Нападающий футбольного «Ростова» Николай Комличенко признался журналистам, что его шокируют цены на продукты в России.

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их», — сказал Комличенко в интервью «Чемпионату».

Футболист уточнил, что его «жаба душит» покупать любимые помидоры часто, поэтому он покупает их пару раз в месяц. Он также назвал устаревшим стереотип, что футболисты не смотрят на цену на продукты.

В качестве примера он привел диалог с одноклубником Алексеем Суторминым, который пожаловался ему на стоимость яиц, которые «стоят больше 300 рублей за десяток».

29-летний Комличенко выступает за «Ростов» с 2011 года. Согласно данным сайта Salary Sport, нападающий зарабатывает по своему контракту 740 тысяч евро ежегодно, это около 80 миллионов рублей.