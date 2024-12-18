НАВЕРХ

Российского футболиста шокировали цены на продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий футбольного «Ростова» Николай Комличенко признался журналистам, что его шокируют цены на продукты в России.

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их», — сказал Комличенко в интервью «Чемпионату».

Футболист уточнил, что его «жаба душит» покупать любимые помидоры часто, поэтому он покупает их пару раз в месяц. Он также назвал устаревшим стереотип, что футболисты не смотрят на цену на продукты.

В качестве примера он привел диалог с одноклубником Алексеем Суторминым, который пожаловался ему на стоимость яиц, которые «стоят больше 300 рублей за десяток».

29-летний Комличенко выступает за «Ростов» с 2011 года. Согласно данным сайта Salary Sport, нападающий зарабатывает по своему контракту 740 тысяч евро ежегодно, это около 80 миллионов рублей.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Uynachalnica

При таких экспертах у нас ничего дешевого быть не может, даже грязи!

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....