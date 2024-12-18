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Зеленский признал утрату Донбасса и Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Украина не обладает ресурсами, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества», — сказал украинский лидер в интервью газете Le Parisien.

При этом Зеленский отметил, что официальный Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс ради завершения конфликта. Он рассчитывает, что коллективный Запад рано или поздно «заставит» президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Президент Украины также уточнил, что избранный американский лидер Дональд Трамп знает о нежелании Киева прекращать конфликт с Москвой.

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Политика #Мир
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rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Uynachalnica

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Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....