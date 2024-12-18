Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию

Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Абхазия запросила в РФ социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ», — сказал он.

Чиновник уточнил, что власти республики пока не получили ответа со стороны России. В настоящее время в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии, для его покрытия республика вынуждена импортировать ее из России.

На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Каждый день перетока электричества обходится республике в 15 миллионов рублей.