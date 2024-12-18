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Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию

Источник:
РИА Новости
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Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Абхазия запросила в РФ социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ», — сказал он.

Чиновник уточнил, что власти республики пока не получили ответа со стороны России. В настоящее время в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии, для его покрытия республика вынуждена импортировать ее из России.

На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Каждый день перетока электричества обходится республике в 15 миллионов рублей.

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Экономика #Недра и ТЭК
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rumatam

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Tyryk Makto

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