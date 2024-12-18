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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МИД России заявил о применении ВСУ боеприпасов с белым фосфором

Источник:
ТАСС
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Россия располагает неопровержимыми доказательствами применения Украиной боеприпасов с белым фосфором, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правоохранительными органами нашей страны совместно с Министерством обороны России получены неопровержимые доказательства неоднократного применения Вооруженными силами Украины в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», — цитирует ТАСС Захарову.

Она отметила, что «данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».

«Применяемые укронацистами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом III к женевской конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия к использованию в населенных пунктах и его окрестностях», — подчеркнула Захарова.

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