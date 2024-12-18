НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта тайна рыжего окраса кошек

Источник:
Sibnet.ru
316 0

Причина аномального рыжего окраса кошек кроется в мутации в последовательности ДНК, предшествующей гену Arhgap36, который находится на Х-хромосоме, выяснили ученые.

Рыжие кошки являются почти всегда самцами, черепаховые и калико — почти всегда самки. При этом у других животных такого ограничения нет. Над разгадкой этой генетической тайны исследовали бились около 60 лет, пишет портал 20min.ch.

Новые данные указывают, что специфическая окраска шерсти и определение пола обусловлены геном Arhgap36 и аномалией в последовательности ДНК, расположенной непосредственно перед этим геном.

При этом у людей рыжие волосы возникают из-за мутации в белке MC1R. Он определяет, вырабатывают ли клетки кожи, называемые меланоцитами, темный пигмент или более светлый красно-желтый в коже или волосах.

Мутации приводят к тому, что клетки станут менее активными, в результате чего они будут производить преимущественно красноватый краситель. В этом случае на свет появляются обладатели рыжей шевелюры.

Ученые отмечают, что открытие дает новые возможности для понимания молекулярных механизмов удивительной окраски шерсти у кошек.

Еще по теме
Мгновенную седину посчитали мифом
Нейросеть расшифровала язык растений
Открыт новый материал с уникальными термоэлектрическими свойствами
Почему вода в горах быстро закипает
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Обсуждение (0)
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
45
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
33
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
24
Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство
24
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом