Раскрыта тайна рыжего окраса кошек

Причина аномального рыжего окраса кошек кроется в мутации в последовательности ДНК, предшествующей гену Arhgap36, который находится на Х-хромосоме, выяснили ученые.

Рыжие кошки являются почти всегда самцами, черепаховые и калико — почти всегда самки. При этом у других животных такого ограничения нет. Над разгадкой этой генетической тайны исследовали бились около 60 лет, пишет портал 20min.ch.

Новые данные указывают, что специфическая окраска шерсти и определение пола обусловлены геном Arhgap36 и аномалией в последовательности ДНК, расположенной непосредственно перед этим геном.

При этом у людей рыжие волосы возникают из-за мутации в белке MC1R. Он определяет, вырабатывают ли клетки кожи, называемые меланоцитами, темный пигмент или более светлый красно-желтый в коже или волосах.

Мутации приводят к тому, что клетки станут менее активными, в результате чего они будут производить преимущественно красноватый краситель. В этом случае на свет появляются обладатели рыжей шевелюры.

Ученые отмечают, что открытие дает новые возможности для понимания молекулярных механизмов удивительной окраски шерсти у кошек.