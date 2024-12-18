Совершивший теракт в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова задержан, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник — майор Илья Поликарпов, сказано в сообщении.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что был «завербован украинскими спецслужбами». За совершение убийства ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

Подрывник прикрепил взрывное устройство к самокату и оставил его около подъезда дома. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После выхода офицеров из подъезда задержанный дистанционно подорвал бомбу, уточнили в ЦОС ФСБ.

По информации официального представителя МВД Ирина Волк, гражданина Узбекистана задержали в деревне в Подмосковье.