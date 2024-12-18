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Врач резко высказался о практике обтирания детей водкой при простуде

Источник:
Sibnet.ru
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Народная практика — обтирать ребенка водкой, когда у него повысилась температура при простуде — несет большой вред, сообщил иммунолог Андрей Продеус в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.

«Это категорически неправильно, это нельзя делать!» — заявил Продеус.

Врач объяснил, если обтирать ребенка водкой, то его кожа впитает этиловый спирт — по науке такое явление называется перкутанная абсорбция

«По сути, он выпивает этот спирт и отравляется этим спиртом», — отметил иммунолог.

Если при этом еще ребенок примет в качестве жаропонижающего парацетамол, то смесь лекарства с водкой даст тяжелейшие осложнения на печень.

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Жизнь #Здоровье
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