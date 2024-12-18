Рыбный союз рассказал о снижении цен на красную икру

Красная икра в России начала дешеветь с середины ноября, а после Нового года упадет в цене еще, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет», — цитирует РИА Новости Панина.

Глава Рыбного союза ожидает дальнейшее снижение цены. «Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», — спрогнозировал он.

Панин напомнил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт — до 9 тысяч тонн

При этом на внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры. «Мы столько не съедаем, даже при прекрасной цене», но цена все равно была высокой — 6-8 тысяч рублей за килограмм», — отметил глава Рыбного союза.