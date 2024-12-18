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ЕС в октябре потратил на российский СПГ рекордную сумму

Источник:
ТАСС
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Евросоюз в октябре закупил российский сжиженный природный газ (СПГ) на максимальные на 701,5 миллиона евро, причем более половины этой суммы пришлось на Францию, следует из данных Евростата.

Этот показатель стал максимальным с ноября 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено 719 миллионов евро. Главными импортерами стали Франция (366 миллионов евро), Испания (141,5 миллиона евро) и Нидерланды (93,6 миллиона евро), приводит ТАСС данные Евростата.

ЕС в октябре также импортировал российский трубопроводный газ на 603 миллиона евро — это минимум с июня 2024 года. Лидерами по закупкам стали Венгрия (231 миллиона евро), Греция (150 миллиона евро) и Словакия (124 миллиона евро).

Суммарно Евросоюз в октябре приобрел у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 6% ниже, чем месяцем ранее, и на 21% больше, чем в октябре 2023 года.

Россия стала вторым поставщиком газа в ЕС по итогам октября с долей в 21,2% против сентябрьских 23,76%, опередив США, но уступив первенство Алжиру.

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Экономика #Недра и ТЭК
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