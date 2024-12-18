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Эксперт назвал справедливой цену подорожавшей красной икры

Источник:
Sibnet.ru
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Красная икра в 2024 году подорожала на треть, однако это цена «справедливая», заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Красная икра дешевой быть не может. Лососевая икра и в советское время при заработной плате в среднем в 100–110 рублей стоила 4 рубля 20 копеек за баночку весом 140 граммов, но три-пять лет назад на рынке сформировалось искаженное ценообразование», — сказал Зверев в интервью Forbes.

Президент ВАРПЭ объяснил, что цена была «неоправданно низкой», так как в продажу попала контрафактная икра, продукция от однодневок, уклоняющихся от уплаты НДС, а также некачественная икра — в итоге почти треть продукта. Сейчас происходит возвращение к «справедливым ценовым уровням».

По данным Росстата, икра лососевых рыб на октябрь 2024 года стоила 8,1 тысячи рублей за килограмм, годом ранее — 6 тысяч рублей за килограмм. Рост за год составил 33,7%.

По его подсчетам Зверева, цена красной икры в рознице находится в диапазоне 8,5–9,5 тысячи рублей за килограмм, а отпускная цена производителей — в пределах 5–6 тысяч рублей.

«Конечно, плохие результаты путины повлияли на ситуацию, но трагедии в этом нет и дальнейшего резкого роста цен на икру мы не ожидаем», — пояснил эксперт.

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Топ комментариев

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....

alexkain83

Бедные депутаты и будут теми кто получит эти талоны !!! Самая социально незащищенная группа населения...

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Только заикнитесь что все идет не по строго намеченному плану СВО!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко