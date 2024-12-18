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Реестр домашних животных появится в России

Источник:
«Парламентская газета»
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Госдума рассмотрит инициативу петербургских депутатов о создании в России единого реестра домашних животных. Идею уже одобрил совет законодателей РФ.

«Предлагаемые законопроектом изменения актуальны и будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, а также позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и владельцами животных», — говорится в заключении Совета законодателей РФ.

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что будет ярым сторонником нововведения о реестре домашних животных. «Много говорили о гуманном отношении к животным. А гуманно избавляться от котят и щенков по осени после поездки за город?» — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Валуев убежден, что чипирование и регистрация животных должны быть обязательными, так как это повысит ответственность людей. Но чтобы инициатива не вызвала широкое общественное негодование, он предложил доработать документ и установить бесплатную регистрацию для всех видов льготников.

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Жизнь #Законы
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