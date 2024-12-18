Психолог назвал одну простую фразу для улучшения отношений

Простая фраза с предложением помощи, произнесенная с искреннем намерением, поможет углубить связь между партнерами, сообщил психолог, семейный терапевт Джеффри Бернштейн.

«Одна из самых действенных фраз, которые могут использовать пары, — простая: "Чем я могу помочь?" Эта фраза не о грандиозных жестах или идеальных решениях, а о проявлении сочувствия, поддержки и связи», — сказал Бернштейн в интервью Psychology Today.

Простая формулировка способствует честному общению и эмоциональной вовлеченности, позволяя каждому партнеру чувствовать себя ценным и услышанным.

«Регулярно используя эту фразу, пары могут развивать сотрудничество и сочувствие, превращая общие проблемы в возможности для укрепления отношений», — заключил Бернштейн.